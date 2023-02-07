AKYAZI’DA DEPREM BÖLGESİNE YARDIM SEFARBARLİĞİ

​​​​​​​Pazartesi günü Kahraman Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde 04.17 de ve 13.30 da meydana gelen yıkıcı depremden sonra tüm Türkiye gibi

Pazartesi günü Kahraman Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde 04.17 de ve 13.30 da meydana gelen yıkıcı depremden sonra tüm Türkiye gibi Akyazı’da ayağa kalktı ve yardım toplanması konusunda adeta seferberlik ilan etti.

Yetkililer ve Akyazılılar biz bu acıyı en iyi bilenlerdeniz. Dün bize yardım gönderenler bugün de biz yardım etmeye ve onların acısını bir nebze olsun dindirmek için kollarımızı sıvadık ve başlatılan seferberliğe katıldık dediler.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi, Kızılay Akyazı temsilciliği, siyasi partiler As Akyazıspor yönetimi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, STK ve Muhtarlar yardım için kolları sıvadı ve toplama çalışması başlattı ve süratli bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyorlar.

Depremden büyük yara alan ve acı çekmekte olan vatandaşlara yardım kampanyasının başlatılması üzerine Akyazılılar da yardım için adeta birbirleri ile yarıştılar ve yardım toplama merkezlerine giderek yapacakları yardımları orada görev yapan yetkililere vermek için sıraya girdiler. Akyazılılar biz bu acıyı en iyi belenlerdeniz.

Akyazı Kaymakamlığı ilk etapta içinde 3 iş makinası, köylere ulaşmak için 4 adet pikap, 8 kamyon eşya ve gıda maddesi, Akyazı belediyesi 2 tır dolusu su, 10 ton kuru bakliyat, 1088 adet elektrikli ısıtıcı, 8 ton un, 100 paket gıda, 3040 battaniye, 1030 yorgan ve yastık, 4000 ekmek, 2 ton peynir, 1500 paket çocuk bezi, 1080 adet mont, 1400 çift, ayakkabı, 1 ton zeytin, 1000 adet hırka ve kazak ve tonlarca yaşam malzemesini dün gönderirken, bugün de yine içinde aynı malzemelerin olduğu üç tırı daha bölgeye gönderdi.

Muhtarlar da kendi mahallelerinden topladıkları yardımları Kaymakamlık, Belediye, Kızılay ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne teslim ederek depremzedelere destek vermeye çalışıyor.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü de içinde su, giyim kuşam, gıda maddesi, ısıtıcı olan malzemeleri koliler halinde yüklediği 2 tırla deprem bölgesine gönderdi.

Kuzuluk’ta faaliyetini sürdürmekte olan İşmont fabrikası da içinde mont, bere, eldivenden oluşan 10 bin parça giyim eşyasını bir tıra doldurarak Kaymakamlık gözetiminde deprem bölgesine gönderdi.

CHP Akyazı İlçe başkanlığı da yine içinde battaniye, çocuk eşofmanı, ısıtıcı olan bir kamyon yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırılmak üzere CHP İl başkanlığına gönderdi. CHP Akyazı İlçe başkanlığı ayrıca kendilerine emanet edilen 50 bin lirayı da yine deprem bölgesine ulaştırılmak üzere İl başkanlığına gönderdi.

Kızılay Akyazı Şubesi de deprem bilgisini alır almaz başlattığı çalışmada su, un başta olmak üzere gıda maddesi, kışlık giyecekler ve çocuk maması, çocuk bezi ve hijyen temizlik maddelerinden oluşan bir tır dolusu yardımı deprem merkezine ulaştırmak için yola çıkardı. Ayrıca isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseverde Kızılay Akyazı temsilciliği aracılığı ile deprem bölgesine 2 kamyon kışlık giyim, 1 kamyon gıda maddesi ve 1 kamyon da temizlik malzemesini gönderdi. Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, ayni yardımların yanı sıra Akyazılıların şu ana kadar bize makbuz karşılığında 500 bin lira nakdi yardımda da bulundular açıklaması yaptı ve Akyazılılara yaptıkları yardımlar ve hassasiyet için teşekkür etti.