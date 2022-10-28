Akyazı’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

Çelenk sunumu sonrası törene katılanlar önce saygı duruşuna davet edildi, daha sonra okunan istiklal marşı eşliğinde göndere şanlı bayrağımız çekildi. Böylece Anıt önündeki ilk törende son bulmuş oldu.

Ulusumuzun en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Akyazı İlçesinde de coşku içinde kutlanmaya başlandı.

Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümü kutlaması Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Anıt önünde gerçekleşen törende İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye başkanı Bilal Soykan kurumları adına anıta çelenk bıraktılar.

Çelenk sunumu sonrası törene katılanlar önce saygı duruşuna davet edildi, daha sonra okunan istiklal marşı eşliğinde göndere şanlı bayrağımız çekildi. Böylece Anıt önündeki ilk törende son bulmuş oldu.

En büyük bayramımızla ilgili kutlamalar 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09.30 da İlçe Kaymakamı Yakup Güney’in tebrikleri kabulü ile başlayacak ve saat 10.30 da da Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde yapılacak olan etkinliklerle devam edecek.

Anıt önünde düzenlenen çelenk sunulması törenine Kaymakam Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, Oda başkanları, daire müdürleri, Muhtarlar Derneği başkanı ve Mahalle Muhtarları, öğrenciler ve vatandaş katıldı.