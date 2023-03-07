AKYAZI’DA BERAT KANDİLİ COŞKUSU

Berat Kandili İslam dininde kutsal kabul edilen önemli gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir.

Berat Kandili İslam dininde kutsal kabul edilen önemli gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir.

16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:

“ Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. „

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Bu önemli gece tüm Türkiye’de olduğu gibi Akyazı İlçesinde de coşku ile kutlandı. Akyazı camileri doldu taştı. Gecenin faziletinden yararlanmak üzere camilere koşan Müslümanlar camilerde düzenlenen programları huşu içinde dinledi ve yapılan dualara ellerini semaya açarak katıldı.

Gazisüleymanpaşa camii, baraka camii, Akşemsettin camii, Yunus Emre camii ve Darul Kurra camilerinde yapılan kutlamalar büyük ilgi görürken Belediye kandil simidi ikram etti. Baraka camii çıkışında da vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı.