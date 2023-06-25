AKYAZI'DA BAYRAM İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA

​​​​​​​Akyazı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde başlatmış olduğu temizlik, ot biçme ve ilaçlama çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Vatandaşların bayramı

Akyazı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde başlatmış olduğu temizlik, ot biçme ve ilaçlama çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için belediye ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştiriyorlar.

Akyazı’da bayram hazırlıkları tüm hızı ile sürüyor. Akyazı Belediyesi tarafından vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için başlatılan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mahallelerdeki mevcut park, bahçeler ve yeşil alanlarda büyüyen otları temizliyor, cami ve sokaklar ilaçlanıyor, kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçe genelinde başlatmış olduğumuz temizlik çalışmalarımızda ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bayrama kadar inşallah ilçemiz genelinde bu çalışmaları tamamlamak istiyoruz” dedi.

Bu arada Kurban bayramlarının değişmez görüntüsü kurban bıçaklarını bileyen bileyiciler ve günler öncesinden saç sakal traşı olan vatandaşlar ve gece sabahlara kadar çalışan berberler.