Akyazı’da asfalt mesaisi sürüyor 

​​​​​​​Akyazı Belediyesi ilçedeki asfalt mesaisine ara vermeden devam ediyor. 2023 yılı asfalt programı dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler son

Akyazı Belediyesi ilçedeki asfalt mesaisine ara vermeden devam ediyor. 2023 yılı asfalt programı dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak Salihiye Mahallesi’nde sıcak asfalt serimine başladı.

Akyazı Belediyesi ilçedeki asfalt atağını sürdürüyor. 2023 yılı asfalt programı kapsamında Osmanbey, Topağaç, Seyfeler, Yuvalak, Düzyazı, Altındere Osmanağa, Altındere Cumhuriyet ve Altındere Gündoğan Mahallelerini sıcak asfalt ile buluşturan Akyazı Belediyesi, Salihiye Mahallesi’nde asfalt serimine başladı. 2019 yılından itibaren 280 bin tonun üzerinde asfalt çalışması yapılan ilçede çalışmaların tüm hızıyla devam edeceği ifade edildi.

Akyazı için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Durmadan, yorulmadan söz verdiğimiz gibi Akyazı'mız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle ulaşım taleplerini biliyor, çözümü için ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz son olarak Salihiye Mahallemizin yollarını güzelleştirmek için asfalt serim çalışmalarına başladı. Yol medeniyettir şiarıyla mahallelerimizin ulaşım ağını kaliteli yollarla güçlendirmeye devam edeceğiz. Asfaltlama çalışmalarımızla ilçemizin ulaşım sorununu, plan ve program dahilinde büyük oranda çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve mutluluğu bizim en büyük kazancımız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, sabırları ve hoşgörüleri için de kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Soykan Salihiye Mahallesi’nin ardından asfalt çalışmalarının ilçenin merkez mahallelerinde aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.