AKYAZI’DA AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI KUTLANDI

​​​​​​​Ülkemizde 1988 yılından beri her yıl kutlanmakta olan “ Ahilik Kültürü Haftası” adı altında kutlanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik çerçevesinde tüm yurtta kutlanmakta olan Ahilik kültürü haftası Akyazı’da da kutlandı.

Ülkemizde 1988 yılından beri her yıl kutlanmakta olan “ Ahilik Kültürü Haftası” adı altında kutlanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik çerçevesinde tüm yurtta kutlanmakta olan Ahilik kültürü haftası Akyazı’da da kutlandı.

Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ahilik haftası programı okul salonunda gerçekleşti.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Okul Müdürü Erkan Ölmez’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Madeni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimlerini sürdürmekte olan çırak, kalfa ve Ustalara yönelik tavsiye edici, önerici ve uyarıcı bir konuşma yaptı. Bu konuda bu kesimin yetişmesinde ve eğitimlerinde emekleri geçen öğretmen, yönetici ve sanayi esnafına teşekkür etti.

Programda daha sonra Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden Deniz Özel yönetiminde 9. Sınıf öğrencileri tarafından ahilik yemini yapıldı.

Programda bundan sonra sıra ile Beyza Çelik ve Rana Çavuşoğlu Ahilik konulu şiirini okudu. Ardından Tarihteki büyük yardımlaşma teşkilatı olanAhilik Kültürünün nasıl işlediğini anlatan belgesel video filmi izlendi.

Daha sonra da alkışlar arasında Okulun Kuaför alanı öğretmeni Halil Talha İlerin tarafından 9. Sınıf öğrencisi Umut Arda Biçer’e Önlüğünü giydirdi. Yılın çırağı seçilen Mobilya alanı seçilen Beytullah Soğukçelik’e plaketi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can tarafından verildi. Yılın Kalfası seçilen Moda Tasarım alanı öğrencisi Gülbahar Toprakçı’ya plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer verdi.

Programın sonunda Akyazı’da Oda başkanlarının belirlediği yılın Ahisi seçilen sanayi esnaflarından Demir Doğrama ustası Mümin Akgün’e Ödülü ve geleneksel kıyafeti İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki tarafından giydirildi.

Daha sonra da Kaymakam İkbal Eşki çırak, kalfa, ve ustalara yönelik tavsiye ve önerilerde bulunduğu uzun bir konuşma yaptı.

Program Okulun Din Kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni İbrahim Hatipoğlu tarafından yapılan ahili duası ile sona erdi.

Program sonunda Okul bahçesinde Davetlilere pilav ve tatlı ikramında bulunuldu.