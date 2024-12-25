Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 25-12-2024 00:22

AKYAZI’DA  “AFET MAHALLE GURUPLARI” KURULUYOR

​​​​​​​Deprem kuşağında bulunan ve her an depremle karşı karşıya olabileceğimiz depremlerle iç içe yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz Akyazı’da  Mahalle Afet gurupları

AKYAZI’DA  “AFET MAHALLE GURUPLARI” KURULUYOR

Deprem kuşağında bulunan ve her an depremle karşı karşıya olabileceğimiz depremlerle iç içe yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz Akyazı’da  Mahalle Afet gurupları oluşturmak üzere  harekete geçildi.

Kısa adı S.A.B.A.H.  olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği tarafından dernek faaliyetlerinden ayrı olarak hazırlanan proje Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’ye teslim edildi.

Akyazı Merkezindeki  Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, Mahalle muhtarları, Kızılay Derneği Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Eczacı İlhan Durgut ve Gazeteci Kenan Certel ile birlikte Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’yi makamında ziyaret eden ekip kendisini kurulması düşünülen “Mahalle Afet gurupları” hakkında bilgilendirdi.

Konu hakkında Kaymakam Eşki’ye  Kısa adı S.A.B.A.H.  derneği başkanı İlhan Durgut bilgi verdi. Amaçlarının 24 yıl önce asrın felaket olarak nitelendirilen 1999 Marmara depreminin ilçede yaşanılan acı sonuçlarından söz ederek  böyle geniş kapsamlı bir depremle karşılaşıldığı durumlarda ilk 3 saat içinde ilk müdahalenin  yakın çevredeki  insanlardan geleceği düşünülerek ( ki 17 Ağustos depreminde böyle olmuştu) Mahallelerimizde gönüllü Afet Gurupları oluşturularak, Bu gurupları AFAD’ İTFAİYE , SAĞLIK  ve Sivil toplum kuruluşları iş birliği ile eğitimlerini yapmak ve yaşanacak felaketlerde bilinçli müdahale edebilecek şekilde hazırlamak, gerekli araç gereçleri temin ve kullanmayı öğretmek ve her an göreve hazır olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki de yaptığı konuşmada  yapılan girişimin mükemmel bir çalışma olacağını eğer gerçekleştirilirse bundan memnunluk duyacağını  belirtti.

Toplantı sonunda  Gerçekleşmesi düşünülen projenin bir örneği ile 17 Ağustos depremini n Akyazı’daki sonuçlarını detaylı şekilde anlatan Gazeteci Kenan Certel’in hazırladığı  kitap Kaymakam Eşki’te teslim edildi.

İlgili Mahalle Muhtarları  mahallelerinde en az 15 kişiden oluşacak gençlerden  gurupları belirleyip belirlenen tarihlerde eğitimlere başlamak üzere hazırlayacaklar.

 

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