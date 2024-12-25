AKYAZI’DA  “AFET MAHALLE GURUPLARI” KURULUYOR

​​​​​​​Deprem kuşağında bulunan ve her an depremle karşı karşıya olabileceğimiz depremlerle iç içe yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz Akyazı’da Mahalle Afet gurupları

Deprem kuşağında bulunan ve her an depremle karşı karşıya olabileceğimiz depremlerle iç içe yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz Akyazı’da Mahalle Afet gurupları oluşturmak üzere harekete geçildi.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği tarafından dernek faaliyetlerinden ayrı olarak hazırlanan proje Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’ye teslim edildi.

Akyazı Merkezindeki Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, Mahalle muhtarları, Kızılay Derneği Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Eczacı İlhan Durgut ve Gazeteci Kenan Certel ile birlikte Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’yi makamında ziyaret eden ekip kendisini kurulması düşünülen “Mahalle Afet gurupları” hakkında bilgilendirdi.

Konu hakkında Kaymakam Eşki’ye Kısa adı S.A.B.A.H. derneği başkanı İlhan Durgut bilgi verdi. Amaçlarının 24 yıl önce asrın felaket olarak nitelendirilen 1999 Marmara depreminin ilçede yaşanılan acı sonuçlarından söz ederek böyle geniş kapsamlı bir depremle karşılaşıldığı durumlarda ilk 3 saat içinde ilk müdahalenin yakın çevredeki insanlardan geleceği düşünülerek ( ki 17 Ağustos depreminde böyle olmuştu) Mahallelerimizde gönüllü Afet Gurupları oluşturularak, Bu gurupları AFAD’ İTFAİYE , SAĞLIK ve Sivil toplum kuruluşları iş birliği ile eğitimlerini yapmak ve yaşanacak felaketlerde bilinçli müdahale edebilecek şekilde hazırlamak, gerekli araç gereçleri temin ve kullanmayı öğretmek ve her an göreve hazır olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki de yaptığı konuşmada yapılan girişimin mükemmel bir çalışma olacağını eğer gerçekleştirilirse bundan memnunluk duyacağını belirtti.

Toplantı sonunda Gerçekleşmesi düşünülen projenin bir örneği ile 17 Ağustos depremini n Akyazı’daki sonuçlarını detaylı şekilde anlatan Gazeteci Kenan Certel’in hazırladığı kitap Kaymakam Eşki’te teslim edildi.

İlgili Mahalle Muhtarları mahallelerinde en az 15 kişiden oluşacak gençlerden gurupları belirleyip belirlenen tarihlerde eğitimlere başlamak üzere hazırlayacaklar.