AKYAZIDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

​​​​​​​30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yıldönümü tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da coşku ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yıldönümü tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da coşku ile kutlandı.

Atatürk anıtı önünde yapılan törende Akyazı Kaymakamlığına vekalet etmekte olan Kübra Baka Kılıç, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Jandarma Komutanı jn. Üsteğmen Sinan Günaylı anıta çelenk kokoyarak saygı duruşunda bulundular.

İstiklal Marşının okunmasının ardından Jn. Asteğmen Mithat Deniz günün anlam ve önemini belirten konuşması ile anıt önündeki tören sona erdi.

Anıt önündeki törenin ardından Kaymakam Kübra Baka Kılıç Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Akyazı’daki Zafer Bayramı kutlama törenine Kaymakam Kübra Baka Kılıç, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Jn. Komutanı Üsteğmen Sinan Günaylı, Cumhuriyet savcısı Muhammet Satuk Buğrahan Atan, Siyasi Partilerin Başkan ve yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği başkanı Işık Helvacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve şube Müdürleri , Gaziler derneği üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.