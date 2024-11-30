AKYAZI’DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANACAK

Her yıl 3 Aralık tarihlerinde kutlanan Dünya Engelliler günü Akyazı’da da düzenlenecek törenle kutlanacak.
Tören 3 Aralık 2024 Salı günü Batakköy Mahallesindeki Kız İmam Hatip Lisesi Öğrenci pansiyonu konferans salonunda saat 11.00 de
Her yıl 3 Aralık tarihlerinde kutlanan Dünya Engelliler günü
Her yıl 3 Aralık tarihlerinde kutlanan Dünya Engelliler günü Akyazı’da da düzenlenecek törenle kutlanacak.
Tören 3 Aralık 2024 Salı günü Batakköy Mahallesindeki Kız İmam Hatip Lisesi Öğrenci pansiyonu konferans salonunda saat 11.00 de
Bizim Akyazı