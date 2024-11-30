Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 30-11-2024 00:26

AKYAZI’DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANACAK

​​​​​​​Her yıl 3 Aralık tarihlerinde kutlanan Dünya Engelliler günü

AKYAZI’DA 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANACAK

Her yıl 3 Aralık tarihlerinde kutlanan Dünya Engelliler günü Akyazı’da da düzenlenecek törenle kutlanacak.

Tören 3 Aralık 2024 Salı günü Batakköy Mahallesindeki Kız İmam Hatip Lisesi Öğrenci pansiyonu konferans salonunda saat 11.00 de

 

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