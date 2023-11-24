AKYAZI’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

​​​​​​​Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün halk mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün halk mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü Akyazı’da düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı.

Akyazı’daki ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Buradaki törende Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir 2 öğretmenle birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından törene katılanlar topluca istiklal marşını okudular.

Akyazı’daki 2. Tören Sosyal Gelişim merkezi salonunda gerçekleşti. İşmond Lisesi, Enver Ören Ortaokulu ve Topçu sırtı Ortaokulu’nun birlikte hazırladığı Öğretmenler günü programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir yaptı. Öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Özdemir Akyazı’daki Eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan bir öğretmen babası olarak tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki de konuşmasında “ Milli Eğitim Bakanlı ve öğretmenlerin 1. Vazifesi bence öğretmek değil eğitmektir. Tersi olmuş olsaydı adı Milli öğretim Bakanlığı olurdu.” Diyerek okullarda eğitim yapılamadığını söyledi. Kaymakam Eşki “öğretmen olarak Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, doktor, mühendis v.s gibi başarılı olmuş kimseleri de öğretmen yetiştirdi diye övünüz de ancak yetiştiremediğimiz öğrencilerimizden söz etmeyiz. Bugün karşımıza çıkan sapığı, hırsızı, tecavüzcüsü, uyuşturucu bağımlısı ya da ahlaksızı bunları da eğitemediğimiz için acaba Milli Eğitim camiası olarak ne derece hayıflanıyoruz. Ne derece bunların mahcubiyetini duyuyoruz.” Dedi ve Milli eğitimde yaşanan çok ama çok önemli bir yaraya parmak bastı.

Konuşmaların ardından sıra ile bu yıl emekliye ayrına 3 öğretmene hizmet şeref belgesi Kaymakam tarafından verildi. Ana sınıfı öğrencilerinin “Teşekkürler öğretmenim” adlı rond gösterisi, iki öğretmenden Ney dinletisi, Geçmişten günümüze iz bırakanlar tiyatro gösterisi, Öğrencilerden Abdüssamet Atılgan’dan Öğretmen ve teneffüs şiiri, Ben öğretmen olmak istiyorum şiiri, Bizim öğretmen tiyatro gösterisi, Şehit öğretmenlerimiz anısına sinevizyon gösterisi, Müzik dinletisi izlendi.

Program adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.