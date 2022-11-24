AKYAZI’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKUSU

Kutlamalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’in iki öğretmen eşliğinde Atatürk Anıtına çelenk koyması, saygı duruşunda ardından da topluca İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Dünya çapında en değerli mesleklerden biri olarak görülen öğretmenlik, diğer tüm sektörleri doğuran meslek olarak bilinir. Yalnızca okulda, derslerde değil hayatın her alanında, öğrettikleriyle yaşamımıza şekil veren öğretmenlerimiz için her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü Akyazı’da da coşku ile kutlandı.

Kutlamalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’in iki öğretmen eşliğinde Atatürk Anıtına çelenk koyması, saygı duruşunda ardından da topluca İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Ülkemizde 1981 yılında Atatürk'ün başöğretmen olduğu tarih 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak belirlenen öğretmenler günü Akyazı Sosyal Gelişim merkezinde yapılan törenle tamamlandı.

İlçemiz Kuzuluk bölgesindeki İşmond Lisesi, Enver Ören Ortaokulu, Topçusırtı ortaokulu iş birliği ile hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Günün anlamını belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir yaptı. Daha sonra İlçedeki en genç öğretmen Ayşenur Bostancı öğretmenlerin duygularını ifade eden konuşmasını yaptı Bu konuşmanın ardından İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve İlçe Müftüsü ilçedeki en genç öğretmen Ayşenur Bostancı’ya birer hediye takdim ettiler.

Konuşmalardan sonra İnönü Ana okulunun hazırladığı gösteri, Özel eğitim öğrencisi Öznur Taş’ın hazırladığı şiiri okuması, Topçusırtı Ortaokulu öğrencilerinin Orotorya sunumu, İşmond Lisesi öğrencilerinden Nadide Duran ve Altan Çelik’in şiirlerini okuması, Enver Ören Ortaokulunun video gösterisi ile devam eden program Enver Ören Ortaokulunca hazırlanan skeç sunumu ile sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emekli öğretmenlere yemek ikramında bulundu.

Öğretmenler günü kutlama törenine Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Siyasi Parti ilçe Başkanları, Daire Müdürleri, okul müdürleri, okullarını temsilen öğrenciler katıldı.