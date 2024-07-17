AKYAZI’DA 15 TEMMUZ COŞKUSU

​​​​​​​15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Akyazı merkezinde Demokrasi ve Milli Birlik Gününü coşku ile kutladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde Akyazı merkezinde Demokrasi ve Milli Birlik Gününü coşku ile kutladı.

Akyazı Belediyesi ile Akyazı Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği Program Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Kur'an ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasının ardından, protokol konuşmaları yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapan Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan darba kalkışmasında hayatlarını kaybeden şehitlerimize rahmet dileyerek Allah Milletimize böyle günleri yaşatmasın dileğinde bulundular.

mehteran konseri, şiir dinletisi, tasavvuf konseri, semazen gösterisi gerçekleştirildi. Program yapılan dua ve diğer 15 Temmuzlarda olduğu gibi tüm camilerde sela okunmasıyla son buldu

Programa Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal soykan’ın yanı sıra Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı, ilçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe müftüsü Kamil Özcan Demir, siyasi parti temsilcileri, Daire amirleri, oda başkanları, muhtarlar ve oldukça kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

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