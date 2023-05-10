AKYAZI  YENİ SALONDA GÜREŞE DOYDU

Cumhurbaşkanı tarafından açılan kendi adını taşıyan spor kompleksinde ilk spor etkinliği güreş dalında oldu.
Üç gün süren okul sporları serbest güreş müsabakaları Marmara Bölge İl birinciliğine 16 İlden 470 sporcu katıldı.
Kıran kırana geçen müsabakalarda genç sporcular kilolarında kürsüye çıkabilmek için müthiş maçlar çıkardılar ve kendilerini izlemeye gelen Akyazılılara unutamayacakları güzellik ve kalitede güreşler izlettiler ve onlardan da hak ettikleri alkışları aldılar.
Marmara Bölgesi okul sporları serbest güreş il birinciliği Akyazı’da yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve kendi adının verildiği spor salonunda yapılan il birinciliği müsabakalarına Sakarya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak İllerinden Yıldızlar, Gençler A ve Gençler B kategorisinde güreşen 470 sporcu katıldı.
6-7-8 Mayıs 2023 günleri yapılan açılış seronomisi ile başlayan ve müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara katılım belgesi ve madalyalarının verilmesi ile son bulan şampiyonaya Akyazılılar da büyük ilgi gösterdi ve üç gün devam eden güreşleri izleyerek adeta kıran kırana geçen müsabakalarda güreşin tadını çıkardılar.
Tüm organizasyonlarda olduğu gibi bu organizasyonu da ekibiyle birlikte başarıyla tamamlayan Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun kendisine destek verenlere ve özellikle de ekibine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Güreşleri Sakarya Güreş İl temsilcisi Ali İhsan Çokal da baştan sona izledi ve organizasyonun başarıya ulaşmasında büyük emek veren İlçe Spor Müdürlüğü çalışanlara destek verdi.
İŞTE SONUÇLAR
Yıldızlar Kategorisi
34-38 Kg.
1- Musaddin Gaydargil 2- Doğukan karakuş 3- Alihan Metin ve Ahmet Sincar
41 Kg.
1- Osman Kazımoğlu 2- Eymen Koca 3- Mustafa Krıulın ve Ensar Demirbayraklı
44 Kg.
1- Ali Hamza Bayram 2- Selim Mert Çakmak 3- Beytullah Sefa Yılmaz ve İbrahim Taha Meriç
48 g.
1- Beytullah Burak Bilgen 2- Salih Yıldız 3- Mustafa Çeliker ve Ömer Bilaloğlu
52 Kg.
1- Fırat Bozca 2- Mustafa Berk Alkan 3- Lütfi Nasip ve Yağız Utku Çınar
57 Kg.
1- Ayberk Kabaktaş 2- Fahrettin Adil Çelik 3- Yusuf Kotan ve Muammet Şehit Yavuz
62 Kg.
1- Ahmet Kabaktaş 2- Miraç Ali Şahin 3- Cemil Binbuğa ve İsmail Erkoç
68 Kg.
1- Cemal Yiğit Purcu 2- Abdülaziz Sayro 3- Ensar Bayhan ve Göktuğ Tuğ
75 Kg.
1- Emirhan Serbest 2- İdris Likoğlu 3- Berat Durmuş ve Yiğit Ulusoy
85 Kg.
1- Ensar Başaran 2- Devran Yıldırım 3- Erkan Solmaz ve Harun Ekiz
85-100 Kg.
Ayberk Aşan 2- Erkan Kızıltoprak 3- Adem Sarıkaya ve Ata Gülperen
GENÇLER A KATEGORİSİ
45 Kg.
1- Rahmi Başaran
48 Kg.
1- Ebubekir Gür 2- Sergen Türkan
51 Kg.
1-Türker Yusuf Demir 2-Emir Karaefe 3- Yasir Furkan Şen
55 Kg.
1- Arda Canbaz 2-Abdülkadir Keskin 3-Selçuk Akbal ve Efe Adibaş
60 Kg.
1-Hasan Kulalı 2-Abdurrahim Öztürk 3-Tarık Cemal Taşkıran ve Ali Duman
65 Kg.
1-Ferit Koçak 2- İbrahim Göker 3-Arda Serbest ve Yunus Boz
71 Kg.
Özer Özgür Aslan 2-Muhammet Zeki Karaaslan 3-Hüseyin Beyaz ve Mikayil Yüksel
80 Kg.
1- Ahmet Yağan 2-Ekrem Mustafa Karaca 3-İsmail Berkay Tufan ve Aslan Öztürk
92 Kg.
1- Muhammet Tuna Daşdemir 2-Ali Safarov 3-Ensar Atar ve Muhittin Can Çıkmaz
110 Kg.
1- Süleyman Rıza 2-Beraat Taşkın 3-Ertuğrul Topal ve Melih Özdemir
GENÇLER B KATEGORİSİ
45 Kg.
1-Ömer Çiftçi 2-Buğra Kavak 3-Miraç Akyüz ve Yusuf Sincar
48 Kg.
1-Onur Gezer 2-Yunus Emre Demirelli 3-Ertuğrul Dilki ve Faruk Çiftçi
51 Kg.
1-Muhammet Efe Doğan 2-Göktuğ Akbal 3-Tuğrul Demirci ve Ertan Çakar
55 Kg.
1-Burak Yalçın 2-Alper Akbal 3-Onur Sala ve Yiğit Can Yılmaz
60 Kg.
1-Hasbi Bozca 2-Mustafa Ekin 3-Cengizhan Dikme ve Muhammet Ali Köse
65 Kg.
1-Umut Talha Uslu 2-Yunus Emre Baycan 3-Sinan Yılmaz ve Kerem Uygun
71 Kg.
1-Ömer Hamza Mert 2-Mehmet Hüseyin Altunakar 3-Ahmet Efe Gökçen ve Atahan Bartu Çetin
80 Kg.
1-Caner Arslan 2-Selahattin Can 3-İsmail Gençer ve Teyfik Gülter
92 Kg.
1-Hüseyin Yıldız 2-Ahmetcan Akca 3-Hamza Sancar ve İsmail Taha Elmalı
110 Kg.
1-Yunus Emre Balcı 2-Kemal Mısırcı 3-Efe Arda Aktaş ve Uğur İrtegün