AKYAZI  YENİ SALONDA GÜREŞE DOYDU

​​​​​​​Cumhurbaşkanı tarafından açılan kendi adını taşıyan spor kompleksinde ilk spor etkinliği güreş dalında oldu.

Cumhurbaşkanı tarafından açılan kendi adını taşıyan spor kompleksinde ilk spor etkinliği güreş dalında oldu.

Üç gün süren okul sporları serbest güreş müsabakaları Marmara Bölge İl birinciliğine 16 İlden 470 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalarda genç sporcular kilolarında kürsüye çıkabilmek için müthiş maçlar çıkardılar ve kendilerini izlemeye gelen Akyazılılara unutamayacakları güzellik ve kalitede güreşler izlettiler ve onlardan da hak ettikleri alkışları aldılar.

Marmara Bölgesi okul sporları serbest güreş il birinciliği Akyazı’da yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve kendi adının verildiği spor salonunda yapılan il birinciliği müsabakalarına Sakarya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak İllerinden Yıldızlar, Gençler A ve Gençler B kategorisinde güreşen 470 sporcu katıldı.

6-7-8 Mayıs 2023 günleri yapılan açılış seronomisi ile başlayan ve müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara katılım belgesi ve madalyalarının verilmesi ile son bulan şampiyonaya Akyazılılar da büyük ilgi gösterdi ve üç gün devam eden güreşleri izleyerek adeta kıran kırana geçen müsabakalarda güreşin tadını çıkardılar.

Tüm organizasyonlarda olduğu gibi bu organizasyonu da ekibiyle birlikte başarıyla tamamlayan Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun kendisine destek verenlere ve özellikle de ekibine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Güreşleri Sakarya Güreş İl temsilcisi Ali İhsan Çokal da baştan sona izledi ve organizasyonun başarıya ulaşmasında büyük emek veren İlçe Spor Müdürlüğü çalışanlara destek verdi.

İŞTE SONUÇLAR

Yıldızlar Kategorisi

34-38 Kg.

1- Musaddin Gaydargil 2- Doğukan karakuş 3- Alihan Metin ve Ahmet Sincar

41 Kg.

1- Osman Kazımoğlu 2- Eymen Koca 3- Mustafa Krıulın ve Ensar Demirbayraklı

44 Kg.

1- Ali Hamza Bayram 2- Selim Mert Çakmak 3- Beytullah Sefa Yılmaz ve İbrahim Taha Meriç

48 g.

1- Beytullah Burak Bilgen 2- Salih Yıldız 3- Mustafa Çeliker ve Ömer Bilaloğlu

52 Kg.

1- Fırat Bozca 2- Mustafa Berk Alkan 3- Lütfi Nasip ve Yağız Utku Çınar

57 Kg.

1- Ayberk Kabaktaş 2- Fahrettin Adil Çelik 3- Yusuf Kotan ve Muammet Şehit Yavuz

62 Kg.

1- Ahmet Kabaktaş 2- Miraç Ali Şahin 3- Cemil Binbuğa ve İsmail Erkoç

68 Kg.

1- Cemal Yiğit Purcu 2- Abdülaziz Sayro 3- Ensar Bayhan ve Göktuğ Tuğ

75 Kg.

1- Emirhan Serbest 2- İdris Likoğlu 3- Berat Durmuş ve Yiğit Ulusoy

85 Kg.

1- Ensar Başaran 2- Devran Yıldırım 3- Erkan Solmaz ve Harun Ekiz

85-100 Kg.

Ayberk Aşan 2- Erkan Kızıltoprak 3- Adem Sarıkaya ve Ata Gülperen

GENÇLER A KATEGORİSİ

45 Kg.

1- Rahmi Başaran

48 Kg.

1- Ebubekir Gür 2- Sergen Türkan

51 Kg.

1-Türker Yusuf Demir 2-Emir Karaefe 3- Yasir Furkan Şen

55 Kg.

1- Arda Canbaz 2-Abdülkadir Keskin 3-Selçuk Akbal ve Efe Adibaş

60 Kg.

1-Hasan Kulalı 2-Abdurrahim Öztürk 3-Tarık Cemal Taşkıran ve Ali Duman

65 Kg.

1-Ferit Koçak 2- İbrahim Göker 3-Arda Serbest ve Yunus Boz

71 Kg.

Özer Özgür Aslan 2-Muhammet Zeki Karaaslan 3-Hüseyin Beyaz ve Mikayil Yüksel

80 Kg.

1- Ahmet Yağan 2-Ekrem Mustafa Karaca 3-İsmail Berkay Tufan ve Aslan Öztürk

92 Kg.

1- Muhammet Tuna Daşdemir 2-Ali Safarov 3-Ensar Atar ve Muhittin Can Çıkmaz

110 Kg.

1- Süleyman Rıza 2-Beraat Taşkın 3-Ertuğrul Topal ve Melih Özdemir

GENÇLER B KATEGORİSİ

45 Kg.

1-Ömer Çiftçi 2-Buğra Kavak 3-Miraç Akyüz ve Yusuf Sincar

48 Kg.

1-Onur Gezer 2-Yunus Emre Demirelli 3-Ertuğrul Dilki ve Faruk Çiftçi

51 Kg.

1-Muhammet Efe Doğan 2-Göktuğ Akbal 3-Tuğrul Demirci ve Ertan Çakar

55 Kg.

1-Burak Yalçın 2-Alper Akbal 3-Onur Sala ve Yiğit Can Yılmaz

60 Kg.

1-Hasbi Bozca 2-Mustafa Ekin 3-Cengizhan Dikme ve Muhammet Ali Köse

65 Kg.

1-Umut Talha Uslu 2-Yunus Emre Baycan 3-Sinan Yılmaz ve Kerem Uygun

71 Kg.

1-Ömer Hamza Mert 2-Mehmet Hüseyin Altunakar 3-Ahmet Efe Gökçen ve Atahan Bartu Çetin

80 Kg.

1-Caner Arslan 2-Selahattin Can 3-İsmail Gençer ve Teyfik Gülter

92 Kg.

1-Hüseyin Yıldız 2-Ahmetcan Akca 3-Hamza Sancar ve İsmail Taha Elmalı

110 Kg.

1-Yunus Emre Balcı 2-Kemal Mısırcı 3-Efe Arda Aktaş ve Uğur İrtegün