AKYAZI YAHYALI MAHALLESİNDE AFET GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİMCİSİ DAVUT MUTLU’DAN AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

​​​​​​​Deprem kuşağında olup depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz Akyazı’da halkımızın konu hakkında bilgilendirilerek olası depremlerden en az zararla çıkmaları

Deprem kuşağında olup depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz Akyazı’da halkımızın konu hakkında bilgilendirilerek olası depremlerden en az zararla çıkmaları için gönüllü dernekler ve bu konuda eğitim gören kişiler tarafından eğitimler veriliyor.

Bu eğitimlerden biri geçtiğimiz akşam Yahyalı Mahallesinde halkın yoğun olduğu bir kahvehanede deprem farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimi AFAT programlarında eğitim alan ve bu konuda yetkilendirilen Davut Mutlu tarafından verildi. Sinevizyon desteğinde verilen eğitime yaşlı kesimin yanı sıra gençler de katıldı.

Eski mahalle muhtarı Engin Osmanoğlu’nun ev sahipliğinde verilen eğitim vatandaşların afetler hakkında ne kadar bilinçli olduğunu anlama adına afet nedir sorusu ile başladı.

Daha sonra deprem konusu deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası 3 kısımda ele alındı ve gerekli örnekler verildi. Deprem öncesinde afet ve acil aile planı hazırlanması, Afete dirençli yapılar, ev içindeki riskler, toplanma alanları, bölge dışı bağlantı kişileri, afet ve acil bilgi kartı, Afet çantası ve içinde bulunması gerekenler, acil telefonları konularına açıklık getirildi.

İkinci kısımda ise deprem anında nasıl davranılması gerektiği (Çök, kapan, tutun) uygulaması ve depremin sona ermesi ile binanın tahliyesi, yaşamsal mekana geri dönüş, deprem sonrası ilk saatler ve bu konuda gönüllü olmanın önemi belirtilerek vatandaşlar gönüllü olmaya davet edildi.

Eğitimin bundan sonraki bölümlerinde depremler öncesinde evlerimizdeki yıkılabilecek olan eşyaların duvarlara nasıl monte edileceği, yaralanmalarda ilk yardım, sonrasında 112 telefondan yardım alınması ve yangınlara müdahale gibi bilgiler verildi.

Yaklaşık 1 saat süren farkındalık eğitim sonunda vatandaşların konu ile ilgili sorularına da yanıtlar verildi.

Farkındalık eğitiminin oldukça yararlı geçtiğini belirten Yahyalı Mahalle halkı Eğitimi veren Afad gönüllüsü Eğitimci Davut Mutlu’ya Teşekkür etti.

Davut Mutlu ayrıca Akyazı’daki diğer mahalle muhtarlarına da çağrı yaparak isteyen mahalle muhtarlarını mahallesinde de konu ile ilgili eğitim verilebileceğini söyledi.