AKYAZI YAĞCILAR MAHALLESİNDE ATÖLYE YANGINI ZARAR ÇOK BÜYÜK

​​​​​​​Yağcılar Mahallesindeki ağaç işleri atölyesinde çıkan yangında herşey yandı kül oldu.

Edinilen bilgilere göre Yangın Akyazı'ya bağlı Yağcılar Mahallesi girişindeki bir Ahşap Askı atölyesinde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenlerle çıkan yangında Atölyede bulunan askı ve ağaçlar yanarak küle döndü.

Musa Torun ve Veysel Lokman'a ait olduğu öğrenilen askı atölyesinde çıkan yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye grubu yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Atöyle içerisinde bulunan Tiner dolu kovaları yangın sıçramadan son anda kurtarıldığı öğrenilirken Olay yerine İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda Polis ekipleri ve sağlık ekipleri Orman İşletme itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken Atöylede büyük çaplı maddi hasarlar oluştu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.