Akyazı Yağcılar Mahalle sakinleri Akşamcılardan illallah diyor

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahalle sakinleri, Mahallelerinden geçmekte olan yağcılar deresi kenarına her akşam gelen ve gürültü kirliliği ile birlikte çevreyi de kirleten

Akyazı’ya bağlı Yağcılar mahalle sakinleri, Mahallelerinden geçmekte olan yağcılar deresi kenarına her akşam gelen ve gürültü kirliliği ile birlikte çevreyi de kirleten akşamcılardan bıktıklarını her türlü önleme rağmen bu sıkıntıdan kurtulamadıklarını söylüyorlar.

Yağcılar Mahalle sakinleri, alemcilere tepki göstererek “Deremizin kenarına gelerek alkol alanlar bir taraftan çıkardıkları gürültülerle bizleri rahatsız ediyorlar, diğer taraftan da geride bıraktıkları çöpler ve yaktıkları ateşle hem deremize hem de çevremize büyük zarar veriyorlar. Deremizden kirliliği nedeniyle eskiden olduğu artık istediğimiz gibi de yararlanamıyoruz.” dediler.

Buradan yetkililerimize sesleniyoruz ve diyoruz ki; Lütfen gerekli tedbirleri alın, deremize ve bize musallat olan akşamcılardan bizi kurtarın. Bu böyle devam ederse ileride istenmeyen ve beklenmeyen olaylar da olabilir diyerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar.