‘Akyazı Türkiye Yüz yılı’na hazır!’

​​​​​​​AK Parti Akyazı ilçe yönetim kurulu toplantısına katılan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü ile milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılıyla zirveye çıkartacağız.

AK Parti Akyazı ilçe yönetim kurulu toplantısına katılan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü ile milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılıyla zirveye çıkartacağız. Akyazı liderinin arkasında Türkiye Yüzyılına hazır” dedi.

AK Parti ilçe yönetim kurulu toplantısı dün İl Başkanı Yunus Tever, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İl Başkan Yardımcısı Erkut Aşoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mükerrem Koç, Semih Gülşan ve Yusuf Çelik, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak, belediye meclis üyeleri ve üç kademe yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, “ Akyazı Teşkilatı olarak belediye, meclis üyeleri ve parti üyeleri ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Teşkilatımız kurulduğu günden beri bu birlik ve beraberliğimizin meyvesini her dönem seçim sonuçları ile aldı. 2023 seçimlerine 7 ay gibi bir süre kaldı. Genel merkezimiz seçim startını verdi. Biz Akyazı Teşkilatı olarak zaten yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Cumartesi günü de meclis üyelerimiz, ana kadememiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız ile birlikte eş zamanlı olarak ev ziyaretleri gerçekleştireceğiz. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza Akyazı’dan en büyük desteği vermek için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

2023 seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “ 20 yıllık hizmetlerimizi, günümüzün eserlerini, geleceğin umutlarını ve planlarını; 2023 zaferiyle birlikte kaybeden kimsenin olmayacağını milletimize anlatacağız. İstikametimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği rotadan, ortaya koyduğu hedeflerden ve dava anlayışından şaşmadan; azim, gayret ve kararlılıkla çalışacağız, ülkemize, milletimize ve ilçemize olan sevdamızı anlatacağız. Her zaman belirttiğimiz gibi; gündemimiz kazanmak değil, hangi rekor oyla kazanacağımızdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü ile milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılıyla zirveye çıkartacağız. Akyazı liderinin arkasında Türkiye Yüzyılına hazır” ifadelerini kullandı.

Başkan Soykan’ın ardından konuşan ve AK Parti Akyazı İlçe Teşkilatı’nı çalışmalarından dolayı tebrik eden AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam ediyoruz. 2023 seçimlerinde bu hedefi hazmedemeyen ittifaklarla karşı karşıyayız. Amaçları Türkiye’nin ekonomisi de değil, vatandaşlarımız da değil tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyüyen ve gelişen Türkiye’nin, mazlumların umudu olan Türkiye’nin önünü kesmek. Teşkilatlar olarak bu seçimlerde varımızı yoğumuzu sahaya koyarak tek bir amaç doğrultusunda çalışacağız. Bizim tek amacımız 2023 seçimlerinde nasıl rekor oy alırız olacaktır. Ben 2023’te rekor bir oyla hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de Meclis seçimlerini Allah’ın izniyle göğüsleyeceğimize sonuna kadar inanıyorum. İnşallah en güçlü desteği de şehrimizden vereceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.