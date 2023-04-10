Akyazı Toki Evlerinde sadece çocuklara özel iftar proğramı

​​​​​​​Akyazı Toki evlerinde ikamet eden Akyazı müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü hocaları Diyanet İşleri Başkanlığının proje ortağı olduğu ÇEDES PROJESİ (Çevreme duyarlıyım

Akyazı Toki evlerinde ikamet eden Akyazı müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü hocaları Diyanet İşleri Başkanlığının proje ortağı olduğu ÇEDES PROJESİ (Çevreme duyarlıyım, değerlerimi seviyorum) kapsamında sitede oturan çocuklara özel iftar organizesi yaptı.

Programda iftar öncesi oyunlar oynatıldı. Hep beraber okunan ezan ile beraber oruçlar açıldı. Hacivat ve Karagözün ramazana özel tiyatro oyunuyla çocuklar coştu.

Pamuk şeker ve değişik ikramlar ile çocukların diş kiraları ödendi.

Bu güzel organizasyona emeği geçen başta Miraç Camii hoca hanımı Hacer Avcı ve arkadaşlarına, site yönetimi ve sakinlerine, özellikle maddi / manevi katkı sağlayan hayır sahiplerine Akyazı Diyanet Gençlik olarak teşekkür ederiz.