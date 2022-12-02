AKYAZI TERMİNALİNE KAVUŞTU HAYIRLI OLSUN

​​​​​​​Akyazı belediyesi tarafından 3 bin 500 M2 alanda yaptırılan ve 8 milyon 772 bin liraya mal olan terminal düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

Akyazı belediyesi tarafından 3 bin 500 M2 alanda yaptırılan ve 8 milyon 772 bin liraya mal olan terminal düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

Tören saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Konuşmalara geçilmeden önce içerisinde Akyazı Belediyesinin yaptığı çalışmaları bulunduran bir sinevizyon gösterimi törene katılanlara izletildi.

Slayt gösteriminden sonra konuşmalara geçildi. Kürsüye sırasıyla Belediye Başkanı Bilal Soykan, Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım günün anlamına ilişkin konuşmalarını yaptılar.

Konuşmalardan sonra Vali Kaldırım ve Protokol üyeleri birlikte Akyazı terminalinin “hayırlı olsun” dilekleriyle açılışı gerçekleştirdiler.

Böylece yıllar boyu terminale sahip olamayan Akyazı’da böylece yeni bir terminalin sahibi oldu.

Terminal açılış törenine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ve Çiğdem Atabek, MHP Sakarya eski Milletvekili Zihni Açba, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Siyasi Partilerin İlçe başkanları, Çevre Belediye Başkanları, STK temsilcileri, Muhtarlar, Adli ve Askeri erkan, Daire Müdürleri ile Akyazılı vatandaşlar katıldılar.