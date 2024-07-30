Akyazı Şoförler Odasından Aşure ikramı

​​​​​​​Akyazı Şoförler Odası Baraka camiinde ikindi namazı öncesi vefat etmiş meslektaşları için okuma yaptırdı, namaz çıkışında da cami cemaatine aşure ikramında bulundu.

Akyazı Şoförler Odası Baraka camiinde ikindi namazı öncesi vefat etmiş meslektaşları için okuma yaptırdı, namaz çıkışında da cami cemaatine aşure ikramında bulundu.

Oda başkanı Şaban Özdemir, bugün vefat etmiş ve ebediyete göç etmiş tüm meslek büyüklerimiz için Baraka Camisinde İmam Hatipler Yasin Yılmaz ve Kadir Kurtoğlu ile Numan Kahveci ve Sadettin Boz tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. Namaz çıkışında da Odamız tarafından hazırlatılan aşure ikramında bulunuldu dedi ve yaptıkları davete katılanlara teşekkür etti, vefat etmiş şoför esnafına da Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de sabır dileğinde bulundu.

Düzenlenen etkinliğe SESOB Başkanı Hasan Alişan, başkanvekili Muzaffer Kabacan, Sakarya Mobilyacılar Odası başkanı Muhittin Işık, BBP Akyazı belediye başkanı adayı ve iş insanı Osman Karaoğlan, şoförler ve cami cemaati katıldı. Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir ile birlikte Akyazı’da faaliyette bulunan SESOB’a bağlı Odaların başkanları da hem katılımcılara, hem de misafirlere ev sahipliği yaptılar.