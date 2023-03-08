Akyazı Şoförler Odası Yönetimi Olağan Toplantısını Yaptı

​​​​​​​Akyazı Şoförler Odası yönetimi Şaban Özdemir’in başkanlığında aylık olağan toplantısını yaptı. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri iki toplantı arasında geçen zaman içinde Odalarına kayıtlı üyelerin kendilerine aktardıkları

Akyazı Şoförler Odası yönetimi Şaban Özdemir’in başkanlığında aylık olağan toplantısını yaptı. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri iki toplantı arasında geçen zaman içinde Odalarına kayıtlı üyelerin kendilerine aktardıkları terminal sorunu başta olmak üzere J-M-T plakaların askı süresi ve değişimi gibi sorunlar ve o sorunların giderilmesi hususlarında bağlayıcı kararlar aldı.

Şoförler Odasının yaptığı bu toplantının en önemli gündem maddesi ise kuşkusuz yaşanan deprem konusu oldu. Depremin üzerinden geçen bir aylık zaman içerisinde Akyazı Şoförler Odasının ve Odayla kayıtlı üyelerin bölgeye yaptıkları yardımlar ve destekler bir kez daha görüşüldü ve bundan sonra yapılacak olan yardımlarla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Toplantı sonrası açıklama yönetim kurulu başkanı Şaban Özdemir’den geldi. Özdemir yararlı bir toplantı yaptıklarını, toplantının en önemli gündem maddesini oluşturan deprem ve yapılan yardımlarla ilgili bölümünde ise gerek Oda olarak ve gerekse Odaya bağlı üyelerimizin bireysel olarak yaptıkları yardımlarla ilgili olarak karşılıklı bilgi alışverişi yapıldığını v e deprem bölgesine yardımların aksatılmadan ve imkanlar ölçüsünde devam edilmesi kararı aldıklarını ve Akyazılılarla birlikte şoför esnafının da bu depremde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğine inandıkları söyledi.