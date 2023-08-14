Akyazı Şoförler Odası aşure ikramında bulundu

​​​​​​​Akyazı Şoförler Odası başkan ve yönetimi aldığı bir kararla Baraka caminde ikindi namazı öncesi hayatlarını kaybetmiş olan şoför esnafı için

Akyazı Şoförler Odası başkan ve yönetimi aldığı bir kararla Baraka caminde ikindi namazı öncesi hayatlarını kaybetmiş olan şoför esnafı için Kuran-ı Kerim okuttu ve ardından dua yaptırdı. Okuma Baraka caminin din görevlileri Yasin Yılmaz ile Kadir Kurtoğlu tarafından yapıldı. Duası da yine Cami İmam Hatibi Yasin Yılmaz tarafından yapıldı. Şoförler Odası namaz çıkışında da cami cemaatine aşure ikramında bulundu.

Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, gelenek haline getirdikleri okuma ve aşure ikramını bu yılda tekrarladıklarını belirterek, Odamıza kayıtlı vefat etmiş meslek büyüklerimiz, arkadaş ve kardeşlerimizi hayır dualarla bir kez daha andık. Hepsine Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun diye de dualarımızı gönderiyoruz. Okuttuğumuz Kuran-ı Kerimi ve ardından yapılan dualarımızı, yaptığımız aşure ikramımızı yüce mevlamız katında kabul etsin dedi ve bu geleneğin gelecek yıllarda da sürdürüleceğini sözlerine ekledi.