AKYAZI ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARI ARASINDA  SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

​​​​​​​Akyazı Eşrafından İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından Merhum Ahmet Çangır'ın Torunu, Turgut Çangır'ın Oğlu, Nihat ve Muhammet Çangır'ın Yeğenleri,

Akyazı Eşrafından İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından Merhum Ahmet Çangır'ın Torunu, Turgut Çangır'ın Oğlu, Nihat ve Muhammet Çangır'ın Yeğenleri, Ömer Faruk ve Abdurrahman Çangır'ın Kardeşleri Kıdemli Astsubay Mehmet Fatih Çangır ŞEHİT görevli olduğu Ordu’da görevi başında bir motorsikletin çarpması sonucu şehit olmuştur.

Cenaze namazı bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde çok kalabalık bir cemaatin katılımı ile kılınan öğle ve cenaze namazı sonrasında tekbirlerle aile kabristanlığında toprağa verildi.

Babası: Turgut Çangır 0533 725 82 11

NASIL ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletin çarptığı Sakaryalı Jandarma Kıdemli Astsubay Mehmet Fatih Çangır, şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, Ordu-Giresun karayolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi görevinde saat 09.50 sıralarında durdurulmak istenilen A.T.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet durmayarak yol kenarında bulunan Sakarya Akyazı’lı jandarma personeli Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’e (26) çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Sakaryalı astsubay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Motosiklet sürücüsü A.T. Ordu nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Çangır’ın amca oğlu, Sakarya İlahiyat Fakültesi mezunu ve geçen hafta sözlendiği öğrenildi.