AKYAZI ŞEHİDİNE SON GÖREVİNİ YAPTI

​​​​​​​3 Gün önce Görevli olduğu Ordu’da ekibi ile birlikte yol kontrolü sırasında bir motorsikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın bu akşam baba evinde

3 Gün önce Görevli olduğu Ordu’da ekibi ile birlikte yol kontrolü sırasında bir motorsikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın bu akşam baba evinde son okuması yapıldı. Sanki Akyazı protokolü ile vatandaşları ile şehidine son görevi yapmak üzere oradaydı.

Din görevlilerinin Okuduğu Kuran-ı Kerimin ardından eski Müftü Ragıp Güzel tarafından duası yapılarak şehit askerimizin ruhuna bağışladı.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için baba ocağında 3 gün yapılan okumada yapılan mükemmel organizasyon dikkatlerden kaçmadı. Bu da Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Hüseyin Yazıcı ve beraberindeki ekibin gayretleri sayesinde gerçekleşti.

Yemek ikramının ardından taziyeleri kabul eden acılı baba Turgut Çangır büyük bir olgunluk içinde yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı. ”Evladımızın şehadeti ile hem mutluluğu hem de hüznü bir arada yaşıyoruz. Çok istediği şehadete erdiği için mutlu ve gururluyuz ama aramızdan ayrıldığı için hüzünlüyüz. Bizleri bu günlerimizde yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere komutanlarımız, kaymakamımız, belediye başkanımıza ve dostlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin olduğu gibi benim evladım da çok özel bir insandı. Cennete giden kimse tekrardan dünyaya gelmek istemez ancak ŞEHİTLER tekrar tekrar dünyaya gelip yine şehit olmak isterler “dedi.

İlçemizin evladı, şehidimiz Mehmet Fatih’i rahmetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. BİZİM AKYAZI