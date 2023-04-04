Akyazı SASKİ Şube Müdürlüğünden Alt yapı iyileştirme çalışması

SASKİ Akyazı Müdürlüğü Sanayi Sitesinde Dernek başkanlığı tarafından kendilerini iletilen sorunları yaptığı çalışmalar sonrası çözüme kavuşturması hem dernek

SASKİ Akyazı Müdürlüğü Sanayi Sitesinde Dernek başkanlığı tarafından kendilerini iletilen sorunları yaptığı çalışmalar sonrası çözüme kavuşturması hem dernek yönetimini hem de sanayi esnafını memnun etti.

Sanayie Sitesi Derneği başkanı Ömer Çetin Sarı, sanayi sitemiz içinde çökme ve kırılma nedeniyle tıkanan giderlerin açılması için yaptığımız müracaatımıza anında karşılık vererek başlattığı çalışma sonucunda sorunun giderilmesi hepimizi mutlu etmiştir. Dernek başkanı olarak sanayi esnafımız adına SASKİ Akyazı Şube Müdürü Ömer Faruk Duman’a ve ekibine teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.