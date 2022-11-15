Akyazı Sanayi Sitesi Gözetleniyor

​​​​​​​Son günlerde artış gösteren hırsızlıklar üzerine Sanayi Sitesi Dernek yönetimi aldığı bir kararı hızla uygulamaya sokarak sanayi sitesini kameralarla donatmaya başladı.

Son günlerde artış gösteren hırsızlıklar üzerine Sanayi Sitesi Dernek yönetimi aldığı bir kararı hızla uygulamaya sokarak sanayi sitesini kameralarla donatmaya başladı.

Dernek başkanı Ömer Çetin Sarı, bilindiği gibi sitemizde baş gösteren hırsızlık olayları üzerine dernek yönetimi olarak toplanıp aldığımız karar çerçevesinde sitemizi bölgeler halinde kamera ile donatmam için montaj çalışmasını başlattık. En kısa zamanda ve imkanlarımız ölçüsünde sitemizin tamamını kameralarla donatmayı planlıyoruz. İnşallah bundan sonra sitemizde hırsızlık olayı yaşanmaz diye düşüncelerini açıkladı.

Ömer Çetin Sarı kamera donatımı ile ilgili olarak başlattıkları çalışmaya katkı sunan sanayi esnafına ve yönetimine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.