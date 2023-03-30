Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinde İftar yemeği 

​​​​​​​SUBÜ’ye bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı fakültede görevli akademisyenler ile çalışan tüm personeline aileleri ile

SUBÜ’ye bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı fakültede görevli akademisyenler ile çalışan tüm personeline aileleri ile birlikte bir iftar yemeği verdi.

Dekan Alaylı tarafından verilen iftar yemeğine SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’la birlikte Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan da katıldı.

İftar sonrası konuşan Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Azize Alaylı, yaptıkları iftar davetine katılanlara teşekkür etti ve ramazanın tüm islam ve insanlık alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.