Akyazı Reşadiye İlk ve ortaokulu 23 Nisan’ı kutladı

​​​​​​​Akyazı Reşadiye Mahallesi ilk ve ortaokulu geçmişten gelen gelenek nedeniyle her zaman her şeyin daha iyi ve daha güzel olması için üstün gayret gösterir.

Akyazı Reşadiye Mahallesi ilk ve ortaokulu geçmişten gelen gelenek nedeniyle her zaman her şeyin daha iyi ve daha güzel olması için üstün gayret gösterir.

Bu kural 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramında da bozulmadı ve okul idaresi ve öğretmenlerle, Mahalle Muhtarlığı el ele verince bir kez daha ortaya çok güzel bir kutlama programı çıktı ve tüm Reşadiye mahalle sakinleri bir kez daha mükemmel bir kutlama programı izledi.

Öğrenciler yaptıkları yarışmalar, okudukları şiir ve oynadıkları çeşitli oyunlarla kendilerini izlemeye gelen velilerinden tam not ve büyük alkış aldılar.

Öğrencilerin ortaya koyduğu üstün performans okul yönetimi tarafından da değerlendirildi ve değerlendirme sonucunda da yapılan yarışmalarda başarılı olan öğrencilere teşekkür ve takdir belgeleri ile hediyeler takdim edildi.

Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz, mahallelerinde birlik ve beraberliğin çok üst düzeyde olduğu belirterek, biz mahalle halkı olarak eğitime, çocuklarımızı yetiştiren ve yarınlara hazırlayan öğretmen ve yönetici konumunda olan değerli eğitim neferlerine son derece saygılıyız ve onları kendimizden biri olarak kabul ederiz. Sağ olsunlar onlarda bütün imkanlarını seferber ederek çocuklarımızı en iyi şartlarda yetiştirmek için üstün gayret sarf ederler. Ben mahalle muhtarı olarak hem komşularımdan hem de değerli öğretmen ve yöneticilerimizden son derece memnunum.

Ortaya koyduğumuz bu birlik ve beraberlik görüldüğü gibi çok güzel sonuçlarla tekrar bize dönüyor. Bunu geçmişte te yaşadık, bugünde net bir şekilde görüyoruz. Emek sarf eden ve bu güzelliklere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.