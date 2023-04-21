AKYAZI RAMAZAN BAYRAMINI COŞKU İLE KUTLADI

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı ve Belediye işbirliği ile Cevat Ayhan Kubbeli Yenicami yanındaki Alparslan Türkeş sosyal tesislerinde düzenlenen Halk Bayramlaşması

Akyazı Kaymakamlığı ve Belediye işbirliği ile Cevat Ayhan Kubbeli Yenicami yanındaki Alparslan Türkeş sosyal tesislerinde düzenlenen Halk Bayramlaşması kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

Bayramlaşmaya Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı’daki Siyasi Partilerin başkan ve yöneticileri, Oda Başkan ve üyeleri, Mahalle muhtarları, Vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmada Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan birer konuşma yaparak Akyazı’lıların bayramlarını kutladılar.

Protokol Alparslan Türkeş Sosyal tesislerindeki bayramlaşmanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma komutanlığı ve İlçe İtfaiye amirliğini ziyaret ederek buradaki görevli personelle bayramlaştılar ve kısa bir sohbette bulundular.