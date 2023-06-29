AKYAZI PROTOKOLU BAYAMLAŞTI

​​​​​​​İlçe Protokol Bayramlaşması Akyazı Kaymakamlığı koordinesinde Alparslan Türkeş Sosyal Tesisleri'nde saat 15.00'de gerçekleşti

İlçe Protokol Bayramlaşması Akyazı Kaymakamlığı koordinesinde Alparslan Türkeş Sosyal Tesisleri'nde saat 15.00'de gerçekleşti

Akyazı Kaymakamlığı koordinesinde Alparslan Türkeş Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Emniyet Müdür vekili Taner Armutçu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Siyasi Parti ilçe başkanları, Belediye başkan yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından protokol üyeleri, görev başındaki polis, jandarma, itfaiye ve Akyazı Devlet Hastanesinde yatan hasta ve görevde bulunan sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.