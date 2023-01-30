Akyazı Osmanbey Mahalle Muhtarı  Meslektaşlarını ağırladı

​​​​​​​Akyazı’da Mahalle Muhtarlarının zaman zaman meslektaşlarını ziyaret ederek görüş alışverişi

Akyazı’da Mahalle Muhtarlarının zaman zaman meslektaşlarını ziyaret ederek görüş alışverişi yapmaları dikkat çekiyor. Bu kez de Osmanbey Mahalle Muhtarı İsmail Çalan muhtar meslektaşlarına ev sahipliği yaptı.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş beraberinde Muhtarlar Derneği başkan yardımcısı ve Merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yazıcı, Seyfeler Mahalle Muhtarı Mehmet Aksoy, Vakıf Mahalle Muhtarı Recep Galip ve Kumköprü Mahalle Muhtarı Bahri Yılmaz olduğu halde Osmanbey Mahalle Muhtarı İsmail Çalan’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette karşılıklı olarak sorunlarını dile getiren ve birlikte çözüm yolu arayan Mahalle Muhtarları, hoş sohbetin ve ev sahipliği yapan İsmail Çalanın ikramlarından sonra mahallelerine gitmek üzere Osmanbey Mahallesinden ayrıldılar.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı ve Yeniorman mahalle Muhtarı Ahmet Savaş, uzun zamandan beri sürdürdükleri ve gelenek hale getirdikleri bu ziyaretlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi ve bu ziyaretlerimizi biz Akyazılı Muhtarların birlik ve beraberliğini göstermesi bakımından çok önemsiyoruz dedi.