AKYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN “GELECEĞE NEFES,DÜNYAYA NEFES ETKİNLİĞİ”

​​​​​​​Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Kuzuluk Maden suyu yakınında Milli Ağaçlandırma günü dolayısı ile “ Geleceğe nefes, Dünyaya nefes” etkinliği düzenledi.

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Kuzuluk Maden suyu yakınında Milli Ağaçlandırma günü dolayısı ile “ Geleceğe nefes, Dünyaya nefes” etkinliği düzenledi.

Ağaç dikim sahasında hazırlanmış olan çukurlara fidanlar Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Sağlık Bilimleri fakültesi öğrencileri, müftülüğe bağlı Kuran kursu öğrencileri, Kuzuluk Mahalle Muhtarları ve Orman İşletmesi çalışanları tarafından dikilerek can suları verildi.

Orman İşletme Müdürü Mehmet Onur Gürkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Milli Ağaçlandırma günü “ Geleceğe nefes, Dünyaya nefes” sloganı ile Kuzuluk Maden suyu mevkiindeki boş alan üzerinde yaklaşık 500 fidan dikildi. Fidanların dikildiği ananın yüksek gerilim hatları altına rastlaması nedeniyle bodur fidanlardan oluştuğu öğrenildi.

Fidan dikiminin gerçekleşmesinin ardından etkinliğe katılanlara birer fidan hediye edildi.