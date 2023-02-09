AKYAZI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TÜM İMKANLARINI SEFERBER EDEREK ARAÇ VE 24 KİŞİLİK PERSONELİNİ DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİ

​​​​​​​Akyazı orman işletme müdürlüğü de oluşturduğu gönüllü kurtarma ekipleri ile deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları için

Akyazı orman işletme müdürlüğü de oluşturduğu gönüllü kurtarma ekipleri ile deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları için Antep ve Kahramanmaraş’a gönderdi.

Konu ile ilgili bilgi veren Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç şunları söyledi.

Depremin ilk günü haber alır almaz 2 eskavatör ve dozeri 4 kişilik ekiple deprem bölgesine gönderdik arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Daha sonra da AFAD’a yardımcı olmak üzere 4 araç, bu gün de 16 kişilik posta ekibini Kahramanmaraş’a Ve Antep iline gönderdik” dedi.

Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç ve Müdür yardımcıları tarafından 16 kişilik posta ekibini bu akşam saatlerinde müdürlük önünden başarı dilekleri ile deprem bölgesine uğurladılar.