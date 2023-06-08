Akyazı önemli bir etkinliğe hazırlanıyor

​​​​​​​1972 yılından beri 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” olarak kutlanır. Akyazı belediyesi de 9 Haziran 2023 Cuma günü günle ilgili olarak “Akyazı Atığını Dönüştürüyor”

1972 yılından beri 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” olarak kutlanır. Akyazı belediyesi de 9 Haziran 2023 Cuma günü günle ilgili olarak “Akyazı Atığını Dönüştürüyor” sloganı ile bir etkinlik düzenledi.

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği bu etkinlik çarşı içinde yapılacak. Etkinlikte çeşitli eğlence alanları oluşturulacak, bitkisel atık yağ, atık pil, atık elektrik elektronik eşya, tehlikeli atık ve ambalaj atıkları toplayan lisanslı 5 Firma atıkların geri kazanımına yönelik öğrenci ve etkinliğe katılacak olan vatandaşları bilgilendirmek amaçlı olarak stant açacak ve o güne özel olarak toplanan atıklar etkinlikte yer alacak olan firmalara teslim edilecek.

Aynı etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlediği günle ilgili resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler yetkililerin ellerinden ödüllerini alacaklar.

Çevre Günü düzenleme komitesi de Akyazılılara çağrıda bulunarak evlerinde biriken bitkisel yağ atıkları, atık piller, atık elektrik ve elektronik cihazları etkinliğe gelirken beraberlerinde getirmeleri ve firma yetkililerine teslim etmelerini istedi.

Etkinlik 9 Haziran Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.