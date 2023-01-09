Akyazı Ömercikler Mahallesinde Sorunlar bir bir çözülüyor

​​​​​​​Akyazı’nın önemli mahallelerinden biri olan Ömerciklerde alt ve üst yapı sorunları bir bir çözülüyor.

Akyazı’nın önemli mahallelerinden biri olan Ömerciklerde alt ve üst yapı sorunları bir bir çözülüyor.

Bir taraftan Mahallede açılan yeni yollarla trafik rahatlatılırken, Belediye, PTT, SEDAŞ ve SASKİ de kendisini ilgilendiren hususlarda sürdürdüğü çalışmalarla alt yapı sorununu çözmüş durumdalar.

Karacasu ıslah çalışmaları da yine Ömercikler Mahallesi sınırları içinde kalan kısmında dere üzerine köprü yapımı ve kaldırım gibi hummalı bir çalışmanın yapılmakta olduğu görülüyor.

Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt da yapılan çalışmalardan bir hayli memnun. Zira yaptığı açıklamasında da bu memnuniyetin ön planda olduğu görülüyor.

Sürdürülen çalışmalarla mahallesinin yüzünü değiştiren ve önemli hizmetlere imzalarını atanlara şahsı ve mahalle sakinleri adına teşekkür eden Muhtar Ömer Bozkurt, çalışmalar tamamlandığında hedeflerinin sıfır sorunlu bir mahalle olacağını açıklamasına ekledi.