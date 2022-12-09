AKYAZI ÖĞRETMENLER ARASI FUTSAL MÜSABAKASI NEFESLERİ KESTİ!

Turnuvaya İlçemizde bulunan çeşitli okullardan toplam 7 takım katılım sağlayıp misafir takım olarak ise Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı katılmıştır.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen futsal turnuvası final maçları ve ödül takdimi ile son buldu.

Turnuvaya İlçemizde bulunan çeşitli okullardan toplam 7 takım katılım sağlayıp misafir takım olarak ise Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı katılmıştır.

2 Grup şeklinde oyanan müsabakalarda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar direkt yarı finale çıktılar. 3.lük ve 4.lük maçlarından sonra nefesleri kesen Final Maçıyla Öğretmenler arası Futsal Müsabakaları son buldu.

Akyazı Atatürk Spor Salonunda oynanan Futsal maçlarının ödül takdiminde Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem ALTUN şunları söyledi.

“Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştiren çok kıymetli Öğretmenlerimize yönelik bir turnuvayı da kazasız belasız çok güzel bir şekilde bitirdik. Dereceye giren takımlarımıza madalya ve kupa takdimini yaparak toplumumuzun mimarları olan Öğretmenlerimize sportif faaliyetler düzenleyerek onların çalışma hayatlarında yaşadıkları yorgunlukları, streslerini bu tarz sportif etkinliklerle, faaliyetlerle morallerini artırmak müsabaka yaptıkça sporun insana vermiş olduğu o beden sağlığını ve rahatlığını hissettirmektir dedi.

Bu güzel organizasyonun yapılmasında bizlere destek veren; Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İNANÇ, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep ÖZDEMİR, Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi, İlçe Spor Uzmanımız Recep KODALAK, Çalışma arkadaşlarıma,Spor severlere ve katılım sağlayan çok kıymetli Öğretmenlerimize teşekkür ederim.”

1. Akyazı İmam Hatip Ortaokulu

2. Pazarköy Ortaokulu

3. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4. Akyazı Gençlik ve Spor