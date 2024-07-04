Akyazı Muhtarlar Derneğinden Seri Ziyaretler

​​​​​​​Akyazı Muhtarlar Derneği Yönetimli Ahmet Savaş’ın başkanlığında İlçede görevlerine yeni başlayan bazı kurum yetkililerini makamlarında ziyaret edip “hoş geldiniz” dediler

Akyazı Muhtarlar Derneği Yönetimli Ahmet Savaş’ın başkanlığında İlçede görevlerine yeni başlayan bazı kurum yetkililerini makamlarında ziyaret edip “hoş geldiniz” dediler ve görevlerinde başarı dileklerinde bulundular.

Muhtarlar Derneği başkan ve yönetimi sırasıyla İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sinan Gönaylı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ı ziyaret ettiler.

Muhtarlar derneği başkanı Ahmet Savaş, ziyaret esnasında yaptığı konuşmalarda şunları söyledi “ Üç önemli Müdürlüğümüze yeni atamalar yapıldı. Muhtarlar Derneği olarak bizim en fazla birlikte mesai yapacağımız bu üç kurumun yeni yetkililerine hem hoş geldiniz dedik, hem de görevlerinde başarılar diledik dedi.

Kurum yetkilileri de Muhtarlar Derneğimizin değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları ziyaretten mutluluk duyduklarını söylediler ve birlikte el ele vererek Akyazı’ya hizmet edeceğiz ki bu da bizi mutlu ediyor dediler.