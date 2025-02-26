AKYAZI MUHTARLAR DERNEĞİNDE KONGRE MUHTARLAR YENİDEN AHMET SAVAŞ DEDİ

​​​​​​​Akyazı Muhtarlar Derneği olağan kongresini yaptı. Yapılan seçimlerde mevcut başkan Ahmet Savaş 59 oy alırken rakibi Sırrı Veysel Pelen 13 oy aldı.1 oyda geçersiz sayıldı.

Akyazı Muhtarlar Derneği olağan kongresini yaptı. Yapılan seçimlerde mevcut başkan Ahmet Savaş 59 oy alırken rakibi Sırrı Veysel Pelen 13 oy aldı.1 oyda geçersiz sayıldı.

Akyazı Muhtarlar Derneği olağan kongresi İlçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşkli, Belediye başkanı Bilal Soykan ve çok sayıda davetlini katılımıyla Sosyal Gelişim Merkezi salonunda gerçekleşti.

Divan başkanlığını Akyazı Ziraat Odası başkanı, Ziraat Odaları il koordinasyon başkanı Ali Şener Bayraktar’ın yaptığı kongreye Akyazı ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Sakarya’da bulunan ilçe Muhtarlar dernek başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan seçimlerde mevcut başkan Ahmet Savaş 59 oy alırken rakibi Sırrı Veysel Pelen 13 oy aldı.1oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçlarını ardından Akyazı Muhtarlar Derneği başkanlığına Ahmet Savaş yeniden seçildi.

Seçim sonrası her iki aday da kürsüye çıkarak üyelere teşekkür ederek birlik beraberlik mesajları verdiler.