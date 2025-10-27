AKYAZI MÜFTÜLÜĞÜNDE 47 HAFIZ İÇİN İCAZET TÖRENİ  

Müderris Hacı Rızvan Efendi, Taşburun Mehdi Hoca ,Topağaç Mahallesi ve Gazi Süleyman paşa Kuran Kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 47 öğrenci için düzenlenen hafızlık icazet Merasimi ‘ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii'nden Gazi Süleyman Paşa Camii'ne kadar hafızlarımız ve çok sayıda vatandaşımız yürüyüş yaptılar.

Müderris Hacı Rızvan Efendi, Taşburun Mehdi Hoca ,Topağaç Mahallesi ve Gazi Süleyman paşa Kuran Kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 47 öğrenci için düzenlenen hafızlık icazet Merasimi ‘ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programa; Konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman ŞAHİN, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani TURAN, Reisül Kurra Mustafa DEMİRKAN, Akyazı Kaymakamı Sayın Mustafa İkbal EŞKİ Sakarya İl Müftüsü Mehmet AŞIK, Sakarya Milletvekili Ali İNCİ, 22 ve 23.dönem Sakarya Millet Vekili Recep YILDIRIM, Düzce İl Müftüsü Osman AYDIN, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan , Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa BİRİNCİOĞLU,Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut EKREM, Belediye Meclis Üyeleri, ATSO Başkanı Sadi Ömercikoğlu, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve bazı Mahalle Muhtarları, STK Başkan ve yöneticileri, Din görevlileri, çeşitli İl ve İlçelerden gelen misafir Müftü ve Din görevlileri, Şeyh'ül Kurra Muhammed Nurullah DİNDAR, Kıraat Eğitim Merkezi Dernek Başkanı Celal HARPUTOĞLU, Düzce İli Çilimli Müftüsü Mehmet Ali YİĞİT, Emekli İl Müftü Yardımcısı Mehmet KORKMAZ, emekli İlçe Müftüleri,Ayasofya'i Kebir Camii Müezzin Kayyım'ı, Şükrü Asıleren, Ömer Özgül, İstanbul Beyazıt Camii İmam Hatibi Mehmet DUMAN, İlçemizin kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşlarımız, Kur'an Sevdalıları katıldı.

Program: Kuran'ı Kerim tilaveyle başladı. Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir'in selamlama konuşmasının ardından, açılış konuşmasını İl Müftüsü Mehmet AŞIK yaptı.

Ayasofya'i Kebir Camii İlahi Grubunun söylediği ilahi ve kasidelerin ardından Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Sayın İzani TURAN katılımcılara konuşma gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Hafız Osman ŞAHİN’in konuşmasının ardından, Kaymakam Sayın Mustafa İkbal EŞKİ katılımcılara teşekkür konuşması yaptı.

Reisü'l Kurra Mustafa DEMİRKAN hoca riyasetinde hafızlar Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Kur'an'ı Kerim tilavetinin ardından, Reis'ül Kurra Mustafa Demirkan hoca efendi tarafından dua edildi. Yapılan Duanın ardından öğle namazı eda edildi.

Kılınan öğle namazının ardından icazet alan öğrencilere belge ve hediye takdiminde bulunuldu. Belge ve Hediye takdiminin ardından verilen ikramın ardından program sona erdi.

Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir; programa katılım sağlayanlara teşekkür etti.