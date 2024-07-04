Akyazı Müftülüğü yaz kuran kurslarını başlattı

​​​​​​​Okulların tatil olmasıyla birlikte harekete geçen Akyazı Müftülüğü 2024 yılı yaz kuran kurslarını başlattı.

Okulların tatil olmasıyla birlikte harekete geçen Akyazı Müftülüğü 2024 yılı yaz kuran kurslarını başlattı.

1 Temmuz 2024 günü başlayan yaz kuran kursları 16 Ağustos 2024 günü sona erecek.

Akyazı İlçe Müftülüğü yaz kuran kurslarının başlaması nedeniyle Gazi Süleyman Paşa Camiinde düzenlenen açılışta konuşan Müftü Vekili Sait Sait Kızıl, kursların 09.00-12.45 saatleri arasında verileceğini söyledi ve kurslarda görev yapacak olan din görevlilerin kursiyerlerine kuranı kerimle birlikte dua ve sürelerin ezberlenmesinin yanı sıra itikat, ibadet, siyer ve ahlak konularında da bilgi vereceklerini söyledi.

Yaz kuran kursunun açılışının yapıldığı Gazi Süleyman paşa caminde kursiyerlere ders verecek olan din görevlileri Murat Aydoğdu ve Muhammet Özdemir, kursun ilk günü olması nedeniyle kursiyerlere ilk günkü kursun bitiminde kursa katılanlara birer dondurma ikramında bulundu.