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Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 05-12-2024 23:36

AKYAZI MÜFTÜLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE GENÇLİK OFİS BÜROSU AÇTI

Akyazı İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Fakültede öğrenim gören öğrenciler için “ Diyanet genç” ofisi açtı.

AKYAZI MÜFTÜLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE GENÇLİK OFİS BÜROSU AÇTI

Akyazı İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Fakültede öğrenim gören öğrenciler için “ Diyanet genç” ofisi açtı.

Gençlere yönelik olarak açılan ofiste dini, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ve bilgiler verilecek.

Kuran-ı Kerim okuması ile başlayan açılışta konuşmalar yapıldı. Ardından Düzce Müftülüğü tasavvuf musiki korosu da ilahiler okuyarak öğrencilere neşeli dakikalar yaşattı.

Açılışta Fakülte dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı ev sahipliği yaparken  Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Sakarya il  Müftü yardımcısı Caner Akdemir, İlçe Sağlık Müdürü  Uz. Dr. Şeda Tok Akyazı Müftüsü Kamil, Öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Ofis açılışı katılımcılara verilen ikramla sona erdi.

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