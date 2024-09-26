Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi yeni binasında

​​​​​​​Uzun yıllardan beri yeni bir bina arayışı içinde olan Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi bu öğretim yılında yeni binasını buldu ve taşınmak suretiyle de 2024-2025 yılı eğitim ve öğretim yılına Cumhuriyet Mahallesindeki

Uzun yıllardan beri yeni bir bina arayışı içinde olan Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi bu öğretim yılında yeni binasını buldu ve taşınmak suretiyle de 2024-2025 yılı eğitim ve öğretim yılına Cumhuriyet Mahallesindeki (Paris İlköğretim Okulu yanı) yeni binasında başladı.

Şu an itibarıyla 1000 öğrenciye sahip olan Akyazı Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim yıllarını tamamlayanlar bilindiği gibi lise mezunu sayılıyorlar. İsteyen öğrenci kalfa veya Usta olarak mesleğini icra etme imkanı bulurken, isteyen öğrenci de sınavı kazanmak suretiyle Üniversiteye girme şansı bulabiliyor.

Yeni okul binasını ziyaret eden Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkana Sezgin Durmuş konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. “ Bir hayli uzun geçen zamandan sonra Mesleki Eğitim Merkezimize yeni ve yeterli bir bina bulmanın engin mutluluğu içindeyiz. Emek harcayan, bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.