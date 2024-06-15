Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi Yeni binasına kavuşmak üzere

​​​​​​​Yapılan girişimler ve çalışmalar meyvesini verdi ve Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi yeni binasına kavuşmak için gün sayıyor.

Yapılan girişimler ve çalışmalar meyvesini verdi ve Akyazı Mesleki Eğitim Merkezi yeni binasına kavuşmak için gün sayıyor.

SESOB’a bağlı tüm Odalarının da çözümü konusunda destek verdiği sorunla ilgili olarak Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş İlçe Milli Eğitim Müdürüne kendilerine destek veren Oda başkanları ile birlikte yaptığı ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sorunun çözüme kavuşmak üzere olduğunu belirtti.

Başkan Durmuş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı “ Bilindiği gibi yapılan yasal düzenlemeyle Mesleki Eğitim Merkezinden mezun olanların lise mezunu olarak kabul edilmesi nedeniyle öğrenci sayılarında bir hayli artış görülmekte ve şu an itibarıyla binin üzerinde öğrenciye sahip durumdayız. İlk başlarda çırak ve kalfalarımız için aç tığımız kurslarımız Odamıza ait binanın bir bölümünde devam ediyordu. Kursiyer sayısı arttığı için bu yer yeterli gelmeyince bu defa yer değişikliği yapan Askerlik Şubesinin eski yerine taşındı. O yerde yeterli gelmedi ve yeni bir bina yapım ya da yer arayışına girildi. Şu anda Erkek İmam Hatip Ortaokulu yeni yerine taşınacağı için onlar tarafından kullanılan binaya biz talip olduk. Talebimize hem belediye başkanımız Bilal Soykan, hem de İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Recep Özdemir destek verince yeni eğitim dönemini bize tahsis edilmesini beklediğimiz yeni binamızda girebilmek için şimdiden hazırlıklarımızı başlattık. İnşallah bir aksilik olmaz ve yeni binamıza taşınır ve b öylece uzun yıllardan beri süregelen yer sıkıntısından da kurtulmuş oluruz. Bu konuda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum”