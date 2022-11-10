AKYAZI KYK ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİLERİNDEN KIZILAY’A 60 ÜNİTE KAN BAĞIŞI

Akyazı Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalmakta olan öğrencilerden Kızılay’a 60 ünite kan bağışı yapıldı.

Akyazı Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalmakta olan öğrencilerden Kızılay’a 60 ünite kan bağışı yapıldı.

Akyazı KYK yurdu Müdürü Kemalettin Cantürk’ün daveti, Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’un koordinasyonu ile akşam saat 20.00 den sonra yurda gelen Kızılay kan bağışı ekibi kan bağışlamak üzere sıraya giren kız ve erkek öğrencilerden 3 saatlik zaman biriminde 60 ünite kan bağışı aldılar.

Sakarya’da Kan bağışında en ön sırada olan Akyazı’da yurdun dört bir tarafından gelen öğrencilerin de kan bağışına katkı vermesi Kızılay Akyazı Temsilcisi Mustafa Birincioğlu’nu oldukça memnun etti. Birincioğlu yurt Müdürü Kemalettin Cantürk başta olmak üzere kan bağışı yapan öğrencilere teşekkür etti.