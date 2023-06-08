Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesine  5 güvenlik kamerası takıldı

kyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesi Muhtarı Nail Ünlütürk mahallesinin güvenliğini sağlamak amaçlı olarak temin ettiği 5 güvenlik kamerasını mahallenin 5 önemli noktasına taktırdı.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesi Muhtarı Nail Ünlütürk mahallesinin güvenliğini sağlamak amaçlı olarak temin ettiği 5 güvenlik kamerasını mahallenin 5 önemli noktasına taktırdı.

Şose Mahallesinde yoğun araç ve insan trafiğinin yaşandığına dikkat çeken ve İhlas Kaplıca tesisleri nedeniyle de kalabalığın doruk noktaya ulaştığını söyleyen mahalle muhtarı Nail Ünlütürk, mahallemizin güvenliğini sağlamak bizim önceliğimizdir. Göreve başlar başlamaz bu konuyu hayata geçirmek için başlattığım çalışmalarım şimdi meyve vermeye başladı. İlk etapta 5 kamerayı taktırdık. Şimdi 7 kamera daha taktırma planımızı hayata geçirmek için yoğun çalışıyoruz. Sistem 7/24 kayıt altına alacaktır. Kamera sisteminin uygulanması konusunda Muhtarlığımıza maddi manevi destek veren komşularıma ve yardımseverlere şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum. 5 Kamerada olduğu gibi 7 kamerada da değerli insanlarımızdan destek bekliyorum dedi ve yapılan çalışmanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kuzuluk Şose Mahalle sakinleri de çiçeği burnunda muhtarları Nail Ünlütürk’ün başlattığı bu çalışmayı sonuna kadar desteklediklerini ve kendisine her konuda yardımcı olacaklarını belirterek başarı dileklerini ifade ettiler.