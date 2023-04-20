Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede Toplu iftar

​​​​​​​Muhtarları Murat Çakmakçı’nın önderliğinde Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle sakinleri camilerinin önünde bir arkaya gelerek toplu iftar yapmanın

Muhtarları Murat Çakmakçı’nın önderliğinde Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle sakinleri camilerinin önünde bir arkaya gelerek toplu iftar yapmanın engin mutluluğunu yaşadı.

Aynı mahallede ikamet etmekte olan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın da katıldığı iftar programı ile ilgili Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı şunları söyledi “ Mübarek ramazan ayında tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin. Bizde Orta Mahalle Muhtarlığı ve sakinleri olarak bu ramazan ayında bir araya gelip birlikte oruçlarımızı açmak istedik ve yaptığımız çalışmalar sonunda da bunu başardık. Mutluluk duyduğumuz bu iftarda birlikte olmanın da güzel bir örneğini sergiledik. Davetimize katılan komşularımıza ve mahalle sakinlerimizden belediye başkanımız Bilal Soykan’a teşekkür ediyorum”