AKYAZI KONURALP ANADOLU LİSESİ’NDEN KUTLU DOĞUM ETKİNLİĞİ

​​​​​​​Bu yıl Mevlid kandili Allah’ın en sevgili kulu Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşriflerinin 1453. Yılı 14 Eylül 2024 gecesi tüm İslam aleminde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştı.

Bu yıl Mevlid kandili Allah’ın en sevgili kulu Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşriflerinin 1453. Yılı 14 Eylül 2024 gecesi tüm İslam aleminde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştı.

Konuralp Anadolu Lisesi o tarihte Batakköy Mahallesindeki yeni binasına taşınması dolayısı ile kutlayamadığı mevlid kandilini okul salonunda düzenledikleri programla kutladı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Şube Müdürü Serkan Yaşar’ın da izlediği program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Bir öğrencinin Kuran-ı Kerim okuması ile devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, Öğrencilerin gurup halinde peygamberimizin hayat hikayesini sunmaları, İlahiler okunması, günün anlamına uygun şiirle okunması ve öğrencilerin Oratoryo şeklinde peygamberimizin güzel ve örnek hayatı anlatıldı.

Okul salonunda yapılan Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can programı başarı ile sunan öğrencileri, öğretmen ve okul yönetimini teşekkür ederek kutladı.

Program topluca çektirilen anı fotoğrafı ile sona erdi.