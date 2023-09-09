AKYAZI KONURALP ANADOLU LİSESİ GURUR TABLOSU

Bu yılki başarı tablosunda 2 Tıp Fakültesi, 3 DİŞ hekimliği, 5 Mühendislik, 2 Mimarlık, 7 Fen Edebiyat,

Akyazı İlçesinin başarılı liselerinden Konuralp Anadolu Lisesi bu yıl da Üniversiteye yerleştirmede oldukça başarılı oldu.

Bu yılki başarı tablosunda 2 Tıp Fakültesi, 3 DİŞ hekimliği, 5 Mühendislik, 2 Mimarlık, 7 Fen Edebiyat, 2 Hukuk, 7 Hemşirelik, 6 Sağlık, 5 iktisadi ve İdari Bilimler fakültesi, 39 öğrenci de değişik fakültelere olmak üzere toplam 71 öğrenci başarı gösterdi.

Okul Müdürü Hasan Can” Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi 2022-2023 mezunlarımızla birlikte güzel, yoğun bir dört yıl geçirdik. Öğrencilik hayatları süresince acısıyla tatlısıyla güzel tecrübeler edinip kendilerini geliştirmeye çalıştılar. Bu zaman içerisinde öğretmenlerimiz de gerek derslerde gerek kurslarda gerekse mesai dışı zamanlarında fedakârca öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmak için çaba sarf ettiler .Elbette velilerimizin de bu süreçte büyük katkıları olmuştur. Günün sonunda öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizin çabaları sonuç verdi, öğrencilerimiz bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizin gelişimine ve eğitimine katkı sunan bütün hocalarımıza teşekkür eder, tüm öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz.” Diyerek yeni öğretim yılında da hedefimiz aynı başarıyı artırarak devam ettireceklerini söyledi.