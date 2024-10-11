AKYAZI KOKARCA BELASI İLE SAVAŞA HAZIRLANIYOR

​​​​​​​İlçemizin önemli gelir kaynağı olan Fındık bitkisine büyük ölçüde zarar veren ve önlem alınamadığı taktirde gelecek yıllarda fındık diye bir şey kalmayacağını diğer haberlerimizde yazdığımız gibi

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

İlçemizin önemli gelir kaynağı olan Fındık bitkisine büyük ölçüde zarar veren ve önlem alınamadığı taktirde gelecek yıllarda fındık diye bir şey kalmayacağını diğer haberlerimizde yazdığımız gibi dile getiren Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, ilçe tarım müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı, tarım ilaçları satan esnaflar, Mahalle Muhtarları ve fındık üreticisi vatandaşlar Bugün Kaymakamın Başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Büyük şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılan toplantıda söz alan İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Kahverengi Kokarcayı tanıttı Nasıl bir zararlı olduğunu, fındık bitkisinde olduğu gibi bir çok sebze ve meyveye zarar verdiğini aşırı ve kısa sürede çoğaldığını belirterek bu yıl önlem alınmazsa gelecek yıl elde edilecek ürünün hiç bir işe yaramayacağını söyledi. Bu böcekten kurtulmanın tek ve en önemli yolu toplu mücadele ile alabileceğinin altını çizdi.

Konu ile ilgili konuşan Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar. Konunun hayati bir önem arz ettiğini ferdi yapılacak önlemlerin işe yaramayacağını belirlenecek bir tarihte tüm ilçede topluca mücadele edileceğini söyledi. En etkin mücadelenin havaların soğuduğu kış aylarında kokarcanın evlere, depolara odun yığınlarını altlarına, metruk binalara kışı geçirmek üzere çekildiği bir zamanda yapılması en uygun zaman olduğunu söyledi ve belirleyeceğimiz bir zamanda bu alanlar toplu halde ilaçlanacak dedi. Mücadeleye katılmayan veya katılamayan kimselere ait yerler dahi komşular tarafından ilaçlanacak şeklinde konuştu ve durumun zannedildiğinden daha vahim olduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem de durumun ciddiyetini bir daha vurguladılar konu ile ilgili herkesi Kokarca ile toplu mücadeleye davet ettiler.

Programın eğitim bölümünde söz alan Sakarya Bitkisel Üretim Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olan Selda Kaynak da Kokarca ile mücadele etmenin yollarını söyledi. İlaçlı ve fiziki ilaçlamanın nasıl yapılacağını, ilaçların neler olduğu, evlerde yapılacak olan mücadelede insan sağlığına zarar vermeyen Bakanlıkça izin verilen ilaçların kullanılmasını istedi. Selda Kaynak da durumun ciddi olduğunu Akyazı’da ilaçlanmayan bir alan kalmaması ile istenilen sonucun alınabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmasını katılımcıların sorularını cevaplayarak tamamlayan Ziraat Mühendisi Selda Kaynak bu mücadelede mutlaka istenilen sonucun alınacağını umduğunu söyledi.