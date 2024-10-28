Akyazı Kızılay’dan Okul Ziyareti

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesi 29 Ekim ve 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmekte olan “Kızılay Haftası” münasebetiyle Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giderek öğrenciler ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Kızılay Akyazı Şubesi 29 Ekim ve 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşmekte olan “Kızılay aftası” HafHaftası” münasebetiyle Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giderek öğrenciler ve öğretmenleri ile bir araya geldi.

Bu ziyarette konuşan Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu gittiği okulun öğrencilerine Türk Kızılay’ın asırlardır “Hilal-i Ahmer” ruhuyla çalıştığını söyledi ve aynı duyguyla çalışan Kızılay Akyazı Şubesinin yerel bazda yaptığı çalışmaları geniş bir şekilde anlattı.

Yaptıkları ziyaretin asıl amacının yarınlarımızı emanet edeceğimiz öğrenci kardeşlerimize yardımlaşma, dayanışma ve hoş görü gibi çok önemli hasletleri onlara aşılamak içindir dedi ve davetleri içinde okul idaresine teşekkür etti.